Під час авіанальоту на Чернігів українські військові збили літак окупантів типу Су

Про це повідомляє Оперативне командування "Північ", передає Еспресо.TV.



"При авіаційному нальоті на Чернігів щойно був збитий літак окупантів типу Су...Яскраве полум‘я з-за обрію говорить про те, що ще один російський літак пішов слідом за кораблем", - йдеться в повідомленні.



Підтвердження у вигляді фото у командуванні обіцяють трохи згодом, адже збитий ворожий бомбардувальник впав в лісосмузі, куди зараз дістатися небезпечно.

Нагадаємо, на Чернігівщині ліквідовано танки РФ, які йшли на Київ.