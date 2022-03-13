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Головна війна з Росією Під час авіанальоту на Чернігів українські військові збили літак окупантів типу Су

Під час авіанальоту на Чернігів українські військові збили літак окупантів типу Су

13 березня, 2022 неділя
19:13
війна з Росією Су-34

Збройні сили України під час авіаційного нальоту на Чернігів збили російський літак типу Су. Ворожий бомбардувальник впав в лісосмузі.

Про це повідомляє Оперативне командування "Північ", передає Еспресо.TV.

"При авіаційному нальоті на Чернігів щойно був збитий літак окупантів типу Су...Яскраве полум‘я з-за обрію говорить про те, що ще один російський літак пішов слідом за кораблем", - йдеться в повідомленні. 

Підтвердження у вигляді фото у командуванні обіцяють трохи згодом, адже збитий ворожий бомбардувальник впав в лісосмузі, куди зараз дістатися небезпечно.

  • Нагадаємо, на Чернігівщині ліквідовано танки РФ, які йшли на Київ.
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