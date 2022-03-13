Під час авіанальоту на Чернігів українські військові збили літак окупантів типу Су
Збройні сили України під час авіаційного нальоту на Чернігів збили російський літак типу Су. Ворожий бомбардувальник впав в лісосмузі.
Про це повідомляє Оперативне командування "Північ", передає Еспресо.TV.
"При авіаційному нальоті на Чернігів щойно був збитий літак окупантів типу Су...Яскраве полум‘я з-за обрію говорить про те, що ще один російський літак пішов слідом за кораблем", - йдеться в повідомленні.
Підтвердження у вигляді фото у командуванні обіцяють трохи згодом, адже збитий ворожий бомбардувальник впав в лісосмузі, куди зараз дістатися небезпечно.
- Нагадаємо, на Чернігівщині ліквідовано танки РФ, які йшли на Київ.
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