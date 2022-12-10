У Катарі під час матчу ЧС-2022 помер американський журналіст

Про це повідомляє CBS.

Журналісту CBS стало зле у пресцентрі під час чвертьфінального матчу ЧС-2022. Лікарям не вдалося врятувати 48-річного американця.

Його агент Тім Скенлан розповів, що Грант Вол, ймовірно, пережив стресову ситуацію в пресцентрі, коли у матчі Аргентина - Нідерланди розпочався додатковий час.

Раніше сам Вол зізнався, що під час перебування в Катарі захворів на бронхіт.

21 листопада американця затримали катарські правоохоронці перед матчем США – Уельс через символіку в кольорах веселки.

9 грудня у чвертьфіналі ЧС-2022 Хорватія перемогла по пенальті Бразилію, а Аргентина - Нідерланди.

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