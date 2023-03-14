Під час наступу на Чернігівщині росіяни застосовували тиск масою і тактику залякування, плануючи захопити Київ, - генерал-майор Ніколюк
У 2022 році російська армія під час наступу у Чернігівській області застосовувала тактику залякування і тиску масою, плануючи захопити місто Київ
Про це заявив командувач підготовки Командування Сухопутних військ ЗСУ генерал-майор Віктор Ніколюк, передає Генштаб ЗСУ.
"Під час наступу на Чернігівщині росіяни використовували тактику залякування, тиску масою. Наступали колонами і думали, що дійдуть до Києва та завоюють нашу столицю. Ми знищували всі логістичні шляхи російських військ і вони просто застрягли без пального і боєприпасів", - наголосив він.
Ніколюк нагадав, що відступ ворога з регіону розпочався наприкінці березня та тривав до початку травня. Під час наступу він втратив понад 50% від загальної чисельності.
За його словами, наразі ЗСУ готові до різних сценаріїв розвитку подій.
"Сьогодні, озброєні досвідом і новітньою технікою від партнерів, ми готові до різних сценаріїв розвитку подій. Всі охочі потрапити на "концерт Кобзона" мають отримати цей шанс. Ми захищаємо свою землю, і ворога тут чекає лише загибель!" - додав командувач підготовки Командування Сухопутних військ ЗСУ.
- 13 березня стало відомо, що генерал-майора Віктора Ніколюка призначено командувачем підготовки Командування Сухопутних військ ЗСУ, Командувачем ОК "Північ" став бригадний генерал Дмитро Красильников.
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