Про це заявив командувач підготовки Командування Сухопутних військ ЗСУ генерал-майор Віктор Ніколюк, передає Генштаб ЗСУ.

"Під час наступу на Чернігівщині росіяни використовували тактику залякування, тиску масою. Наступали колонами і думали, що дійдуть до Києва та завоюють нашу столицю. Ми знищували всі логістичні шляхи російських військ і вони просто застрягли без пального і боєприпасів", - наголосив він.

Ніколюк нагадав, що відступ ворога з регіону розпочався наприкінці березня та тривав до початку травня. Під час наступу він втратив понад 50% від загальної чисельності.

За його словами, наразі ЗСУ готові до різних сценаріїв розвитку подій.

"Сьогодні, озброєні досвідом і новітньою технікою від партнерів, ми готові до різних сценаріїв розвитку подій. Всі охочі потрапити на "концерт Кобзона" мають отримати цей шанс. Ми захищаємо свою землю, і ворога тут чекає лише загибель!" - додав командувач підготовки Командування Сухопутних військ ЗСУ.