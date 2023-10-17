Під час нічної атаки РФ знищила школу вітрильного спорту в Одесі
У ніч на 17 жовтня російські війська атакували Одесу та знищили будівлю школи вітрильного спорту й човни, на яких тренувалися діти
Про це інформує Комітет молоді та спорту ВРУ.
"У школі навчалися 150 дітей віком від 6 до 18 років. Останнім часом занять з виходом в акваторію моря не було, ми працювали на виїздах в інших локаціях України та поза її межами. Тут, в Одесі, була основна методична база школи, де збиралися інструктори та фахівці з парусного спорту та розробляли плани на майбутнє. Зараз школа зруйнована", – сказав директор дитячо-юнацької спортивної школи вітрильного спорту №13 В’ячеслав Кравченко.
Не тільки будівля, а й човни, яхти та катери зазнали ушкоджень. Спеціалісти визначать, чи можна відновити будівлю. Кожен човен вартує від 3 до 15 тисяч євро, ці гроші виділяли батьки учнів, спонсори та Одеська міська рада.
Директор також сказав, що дитячо-юнацька спортивна школа вітрильного спорту №13 славиться не лише в Україні, а й у всьому світі.
"Наша учениця Аліна Шаповалова кілька місяців тому стала чемпіонкою світу з парусного спорту. Це велике досягнення, і вже багато років не було таких нагород. Також наші діти вибороли перемогу у чемпіонаті України, вигравали у міжнародних турнірах. Сенсу в такому ударі не було ніякого. Це країна, яка знищує здобутки дітей. Це просто жах, інших слів немає. Країна-терорист має бути покарана за це", – наголосив Кравченко.
- На Одещині ППО вночі знищила 6 ударних безпілотників ворога. В Одесі уламки збитих "шахедів" впали у районі яхт-клубу. Пошкоджено приватне майно: школа вітрильного спорту, ангар та декілька цивільних плавзасобів. Загиблих та постраждалих немає.
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