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Війна з Росією: хроніка
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Ворог за добу обстріляв 10 областей України: дві людини загинули, одну поранено

17 жовтня, 2023 вiвторок
10:48
Війна з Росією обстріл Донеччини

Російська окупаційна армія за минулу добу обстріляла з різних видів озброєння 10 областей України. На Донеччині дві людини загинули, одна дістала поранення

Такі дані оприлюднили обласні військові адміністрації.

На Чернігівщині за добу зафіксували 4 обстріли (44 вибухи) з артилерії, мінометів, АГС. Також ворог застосував некеровані авіаційні ракети. Під обстрілом були Чернігівський, Корюківський і Новгород-Сіверський райони. Без втрат.

На Сумщині вночі росіяни здійснили мінометний обстріл Краснопільської громади. Зафіксовано 2 вибухи. Без наслідків. 

Учора протягом дня росіяни здійснили 3 мінометні обстріли. Зафіксовано 10 вибухів. Обстрілів зазнали Шалигинська (7 вибухів) та Краснопільська (3 вибухи) громади.

По Запорізькій області окупанти завдали 86 ударів. 78 артобстрілів прийшлися по території прифронтових населених пунктів, зокрема Гуляйполя, Оріхова, Роботиного, Малинівки, Новоданилівки, Щербаків, Чарівного та Червоного.

Ворог здійснив 6 обстрілів із реактивних систем залпового вогню по Гуляйполю, Залізничному та Малій Токмачці, атакував дронами Новоандріївку та Новодарівку.
Надійшло 13 повідомлень про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури. Люди не постраждали.

На Дніпропетровщині вчора вранці окупанти вдарили по Марганецькій громаді Нікопольського району. Обстріляли одне з тамтешніх сіл із важкої артилерії. З неї ж ворог гатив і по самому Нікополю вже надвечір. А ще спрямував на місто два дрони-камікадзе. Люди вціліли.

На Харківщині на Слобожанському напрямку артилерійських та мінометних обстрілів ворога зазнали Уди Богодухівського району, Ветеринарне та Нескучне Харківського району, Гатище Чугуївського району.

На Куп’янському напрямку минулої доби українські воїни відбили близько 15 атак ворога в районах Синьківки та Іванівки.

Противник завдав авіаційного удару в районі населеного пункту Синьківка.

Артилерійських та мінометних обстрілів ворога зазнали близько 15 населених пунктів, зокрема, Кам’янка, Дворічна, Берестове, Синьківка, Крохмальне.
Також авіаційних ударів зазнали: Першотравневе Харківського району та Піщане Куп'янського.

Унаслідок обстрілів з артилерії м. Вовчанськ пошкоджено адміністративний корпус ветеринарної лікарні, гараж. Люди не постраждали.

У с. Підлиман Ізюмського району внаслідок обстрілів з РСЗВ пошкоджено будинок.

На Луганщині ворог поцілив з авіації по Серебрянському лісу та території сіл Невське та Новолюбівка. У населених пунктах вибухнули чотири авіаційні бомби КАБ-500. Людей не зачепило.

Під артилерійські та мінометні обстріли потрапили Макіївка, Невське та Білогорівка.
За добу противник здійснив 129 обстрілів (563 снаряди).

На Донеччині під удар потрапили 7 населених пунктів: с.Предтечине, с.Калинове, с.Ласточкине, с.Мемрик, смт Курдюмівка, с.Первомайське, Слов’янськ. Пошкоджено об’єктів 6 житлових будинків, гуртожиток. Загинули дві людини, одна дістала поранення.

Уночі на Миколаївщині силами та засобами протиповітряної оборони було знищено ракету, попередньо — типу Х-59.

На Одещині ППО вночі знищила 6 ударних безпілотників ворога. В Одесі уламки збитих "шахедів" впали у районі яхт-клубу. Пошкоджено приватне майно: школа вітрильного спорту, ангар та декілька цивільних плавзасобів. Загиблих та постраждалих немає.

За добу ворог здійснив 32 обстріли Херсонщини (158 снарядів). Унаслідок ворожого авіаційного удару (КАБ) у Бериславі пошкоджено лікарню. Загиблих і постраждалих серед цивільного населення немає.

Україна
окупанти
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