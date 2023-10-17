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Головна Війна з Росією РФ вдарила по селищу поблизу Херсона: поранено чоловіка

РФ вдарила по селищу поблизу Херсона: поранено чоловіка

17 жовтня, 2023 вiвторок
10:32
Війна з Росією Херсонщина

Російська окупаційна армія у вівторок, 17 жовтня, обстріляла селище поблизу Херсона, унаслідок чого поранення зазнав чоловік

Про це інформує пресслужба Херсонської ОВА. 

Вказано, що внаслідок ворожої атаки один чоловік зазнав поранення ноги. Інші дані наразі дані уточнюються.

Наразі в ОВА не зазначили, про який населений пункт йдеться. 

  • У ніч з 16 на 17 жовтня російські війська обстріляли Слов'янськ Донецької області. Окупанти влучили в гуртожиток коледжу. 
Україна
Росія
російська армія
Херсон
Херсонщина
окупанти
воєнні злочини Росії
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