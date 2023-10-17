РФ вдарила по селищу поблизу Херсона: поранено чоловіка

Про це інформує пресслужба Херсонської ОВА.

Вказано, що внаслідок ворожої атаки один чоловік зазнав поранення ноги. Інші дані наразі дані уточнюються.

Наразі в ОВА не зазначили, про який населений пункт йдеться.