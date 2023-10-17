РФ вдарила по селищу поблизу Херсона: поранено чоловіка
Російська окупаційна армія у вівторок, 17 жовтня, обстріляла селище поблизу Херсона, унаслідок чого поранення зазнав чоловік
Про це інформує пресслужба Херсонської ОВА.
Вказано, що внаслідок ворожої атаки один чоловік зазнав поранення ноги. Інші дані наразі дані уточнюються.
Наразі в ОВА не зазначили, про який населений пункт йдеться.
- У ніч з 16 на 17 жовтня російські війська обстріляли Слов'янськ Донецької області. Окупанти влучили в гуртожиток коледжу.
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