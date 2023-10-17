Вночі окупанти вдарили по центру Слов'янська: влучили в гуртожиток коледжу
У ніч з 16 на 17 жовтня російські війська обстріляли Слов'янськ Донецької області
Про це повідомив керівник Слов'янської міської військової адміністрації Вадим Лях.
"Неспокійна ніч у Слов'янську. 2 прильоти. Центр міста, вулиця Свободи. Влучання в гуртожиток Луганського аграрного університету", - сказав Лях.
Обійшлось без жертв.
- В ніч проти 31 серпня російські терористи обстріляли селище Мирне Слов'янської громади Донецької області. Унаслідок атаки загинув чоловік.
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