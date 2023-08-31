Армія РФ вночі атакувала сільськогосподарське підприємство у Слов’янську: загинув охоронник

Про це повідомив начальник Слов’янської міської військової адміністрації Вадим Лях.

"Минулої ночі ворог знову завдав удару по нашій громаді. Чотири вибухи пролунали у місті близько півночі", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що росіяни вдарили у сільськогосподарські підприємства у селищі Мирному. Унаслідок атаки загинула одна людина, охоронець підприємства.

"Бережіть себе. Тримаємося. Ми разом!" - додав Лях.