Армія РФ вночі атакувала сільськогосподарське підприємство у Слов’янську: загинув охоронник
В ніч проти 31 серпня російські терористи обстріляли селище Мирне Слов'янської громади Донецької області. Унаслідок атаки загинув чоловік
Про це повідомив начальник Слов’янської міської військової адміністрації Вадим Лях.
"Минулої ночі ворог знову завдав удару по нашій громаді. Чотири вибухи пролунали у місті близько півночі", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що росіяни вдарили у сільськогосподарські підприємства у селищі Мирному. Унаслідок атаки загинула одна людина, охоронець підприємства.
"Бережіть себе. Тримаємося. Ми разом!" - додав Лях.
- Російська окупаційна армія у ніч на 30 серпня обстріляла місто Курахове та село Богатир Донецької області, унаслідок чого загинули двоє цивільних, ще семеро людей зазнали поранень.
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