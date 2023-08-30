Росіяни вночі обстріляли Донеччину: загинули двоє цивільних, семеро - поранені
Російська окупаційна армія у ніч на 30 серпня обстріляла місто Курахове та село Богатир Донецької області, унаслідок чого загинули двоє цивільних, ще семеро людей зазнали поранень
Про це інформує Офіс генпрокурора.
Зазначається, що у Кураховому внаслідок російського обстрілу постраждали п'ятеро жінок віком від 28 до 80 років та двоє чоловіків 25 та 32 років. Людей доставили до медзакладу із мінно-вибуховими травмами та контузіями.
Крім того, під обстріл потрапило село Богатир Волноваського району. По ньому окупанти вдарили, ймовірно, з комплексів С-300.
"В епіцентрі вибухів опинилась територія фермерського господарства, де загинули двоє сторожів 44 та 59 років - один з чоловіків під час обстрілу знаходився у приміщенні, а інший - на вулиці", - йдеться у повідомленні.
У Офісі генпрокурора додали, що також постраждала велика рогата худоба, вибухи пошкодили багатоквартирні й приватні житлові будинки, складські приміщення, господарські споруди.
- У ніч з 29 на 30 серпня російські терористи запустили ударні БПЛА та крилаті ракети для обстрілу України. Унаслідок падіння уламків у Києві дві людини загинули, ще три отримали ушкодження. У Житомирській області пошкоджено об'єкт інфраструктури та залізничне полотно.
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