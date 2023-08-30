Росія запустила ударні БПЛА: Повітряні Сили попередили про небезпеку
У ніч з 29 на 30 серпня російські терористи запустили ударні БПЛА для обстрілу України
Про це повідомляють Повітряні Сили ЗСУ.
"Сумська область – загроза застосування ударних БПЛА!", - йдеться у повідомленні, опублікованому о 23:45.
За інформацією ПС, станом на 23:46, ударні безпілотники рухаються на захід.
Повітряну тривогу, станом на 00:01, оголошено на Сумщині, Чернігівщині та Полтавщині.
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