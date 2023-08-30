Головна English Львів Таблоїд
Espreso.tv
ua ru en
Головна
English Львів Таблоїд
Війна з Росією: хроніка
Погляд
Головна Війна з Росією Росія запустила ударні БПЛА: Повітряні Сили попередили про небезпеку

Росія запустила ударні БПЛА: Повітряні Сили попередили про небезпеку

30 серпня, 2023 середа
00:06
Війна з Росією обстріл, ППО

У ніч з 29 на 30 серпня російські терористи запустили ударні БПЛА для обстрілу України

Про це повідомляють Повітряні Сили ЗСУ.

"Сумська область – загроза застосування ударних БПЛА!", - йдеться у повідомленні, опублікованому о 23:45.

За інформацією ПС, станом на 23:46, ударні безпілотники рухаються на захід.

Повітряну тривогу, станом на 00:01, оголошено на Сумщині, Чернігівщині та Полтавщині.

Новина доповнюватиметься...

Україна
Росія
ППО
Полтавщина
Сумщина
Чернігівщина
Військові новини
ракетний удар
воєнні злочини Росії
Читайте також:
Папа Римський Франциск
28 серпня, 2023 понедiлок
Папа Франциск у Петербурзі назвав росіян "нащадками великої культури і людяності", МЗС України відреагувало
Автор Юлія Осим
29 серпня, 2023 вiвторок
Втрати України на війні різко зросли, Київ має проблеми з отриманням F-16, складні виклики ЗСУ на південному фронті. Акценти світових ЗМІ 29 серпня
безпілотник, дрон
29 серпня, 2023 вiвторок
Росія звинуватила Україну в атаці БПЛА по Тульській області, над Чорним морем нібито збили ще один дрон
Київ
+26°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 37.47
    Купівля 37.47
    Продаж 38.25
  • EUR
    Купівля 40.62
    Продаж 41.71
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2023, середа
30 серпня
00:19
Псков, вибухи
В районі аеропорту Пскова прогриміли вибухи
00:01
Оновлено
Дніпро, поліція, кримінал ,суспільство
Порушував ПДР та чинив опір: У Дніпрі патрульний смертельно поранив водія авто
2023, вiвторок
29 серпня
23:32
Росія, пожежа
У РФ поблизу Геленджика вирує масштабна лісова пожежа
23:04
обережно міни
Троє жителів Херсонщини загинули від підривів на російських мінах
22:53
На фото українська сім'я, яка прибула в аеропорт Торонто
Турецька авіакомпанія першою в Європі запроваджує рейси із зонами без дітей
22:26
путін пригожин
Кремль має довгу історію вбивств опонентів, - Білий дім про смерть Пригожина
21:22
Аналітика
Сергій Згурець
ЗСУ залишилось просунутися на 20 км, щоб порушити логістику окупантів на південному напрямку. Колонка Сергія Згурця
21:20
Ексклюзив
Володимир Огризко
Зеленський заявив про "дотискання" РФ в Криму: Огризко розповів, що це може значити
21:19
туберкульоз
Більша доза антибіотика та скорочений період лікування туберкульозу є ефективним і безпечним - дослідження
21:16
Швейцарія
Лише для гуманітарних цілей: Швейцарія дарує Україні машину для розмінування з супутнім обладнанням
21:04
Ганна Маляр
Ворог не може ні вийти з Бахмута, ні вільно рухатися в ньому, ЗСУ вийшли на багато панівних висот, - Маляр
20:43
прапори України та США
Ракети для ППО, артснаряди та Javelin: США виділяють пакет військової допомоги Україні на $250 млн
20:19
телевізор телебачення
Дослідження: 50% опитаних українців не дивляться національний телемарафон, 56% - дізнаються новини з Telegram
20:10
росія, Китай
Державні картографи КНР позначили спірну з РФ територію як виключно китайську
20:09
Ексклюзив
Папа Франциск
"Як виправдання Гітлера": релігієзнавець Чорноморець про звеличення Папою Римським російського імперіалізму
20:01
Окупанти
На Херсонщині окупанти погрожують українцям тюрмою та депортацією за відмову від паспортів РФ, - Генштаб
20:01
OPINION
Наталка Фіцич
Герої наших казок завжди обирали битву
20:00
Raiffeisen Bank
Не пішов із РФ: антитерористичний центр Чехії почав розслідування щодо Raiffeisen Bank International
19:25
інфекція
У Польщі через спалах легіонельозу померли вже 14 людей: влада відкидає імовірність саботажу
19:07
Огляд
переможні новини
Переможні новини 552 дня війни: на лівому березі Херсонщини знову майорить український прапор, а окупанти відступають на Запорізькому напрямку
18:26
Українські спортсмени готуються до Олімпіади-2024 попри все
Всесвітня федерація бадмінтону дозволила участь у змаганнях гравців з РФ і Білорусі у нейтральному статусі
18:18
аеропорт, Велика Британія, транспорт
У Британії масштабний збій у роботі аеропортів: влада виключає імовірність кібератаки
18:05
Оновлено
Євген Пригожин
Пригожина поховали в Санкт-Петербурзі. Похорон відбувся в закритому режимі
18:05
OPINION
Петро Олещук
Московська держава — це держава ритуалізованої брехні
18:03
Причетні ексмер і місцеві бізнесмени: НАБУ викрило схему заволодіння майном аеропорту "Одеса"
18:00
капусняк
Як приготувати капусняк. Рецепти на різний смак
17:55
Скріншот зі стрічки "Мирний-21"
У Таллінні покажуть українську стрічку "Мирний-21"
17:49
танк Leopard 2A6
Україна за час контрнаступу втратила лише 5 із 71 танка Leopard 2. Екіпажі вижили, - ЗМІ
17:44
Данило Гетманцев
Гетманцев уточнив, про який орган для перевірки бізнесу говорив Зеленський
17:32
Ексклюзив
Олег Дунда
Нардеп Дунда: якщо прирівнювати корупцію до держзради, підслідність має лишатися в антикорупційних органів
17:26
Інфографіка
Ціни на пальне, АЗС
Ціни на пальне сьогодні: скільки коштує бензин, газ і дизель
17:24
ЗСУ, форма
За три місяці роботи Колегіального органу Міноборони показники із закупівель кращі, ніж за попередні 4 роки: дослідження
17:23
Макс Левін
До Дня пам'яті загиблих захисників в інтернет виклали книжку-фотоальбом Макса Левіна "Іловайськ"
16:55
донор крові
В Україні дозволили ввозити донорську кров з-за кордону в екстрених ситуаціях
16:42
Московський аеропорт "Шереметьєво"
Біля Москви через атаки дронів глушать сигнал GPS: це впливає на безпеку польотів літаків
16:37
На Київщині СБУ викрила очільницю військової медкомісії на корупції
"Списала" понад 50 ухилянтів: на Київщині СБУ викрила очільницю військової медкомісії
16:34
кіно, кінотеатр
У Словаччині відбудеться тиждень українського кіно
16:30
гепатит А
ЮНІСЕФ за підтримки уряду Японії передав Україні 3 тис. доз вакцин проти гепатиту А
16:26
Ексклюзив
мобілізація росія, чмобікі
Експерт Defense Express назвав головну причину можливої додаткової мобілізації в Росії
16:20
Олег Барна
Олег Барна з побратимами, які загинули під час штурму на Донеччині, посмертно нагороджені орденами України
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV