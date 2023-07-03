Про це президент України Володимир Зеленський повідомив у вечірньому зверненні.

"На жаль, наша держава поки не має достатньої кількості якісних систем ППО, щоб захистити всю нашу територію та збивати всі ворожі цілі. Ворог цим користується, як сьогодні – завдавши чергового терористичного удару по місту Суми іранським дроном, зокрема по житлових будинках, а також по будівлі Служби безпеки України", – сказав він.

Зеленський висловив співчуття близьким загиблих унаслідок цих ударів, а також запевнив, що Україна зробить "все можливе й неможливе, щоб наша ППО стала найсильнішою".

"Сьогодні мені доповідав генерал Олещук, командувач Повітряних сил, щодо наших дій на посилення ППО. Щоб український повітряний щит зміг закрити від російського терору всю нашу територію, а в перспективі – стати основою для європейського повітряного щита. Це абсолютно потрібно й абсолютно можливо", – наголосив Зеленський.