Під час розмінування Маріуполя загинуло троє російських саперів
Уранці 9 липня в Маріуполі загинули троє російських саперів під час розмінування міста
Про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко в телеграмі.
Близько 5:56 9 липня в районі ММК імені Ілліча пролунав вибух. Будинки здригнулися в мікрорайонах №17, №23, Сартані.
"Окупанти замовчують і зрозуміло чому. Ще один палкий привіт переказав окупантам від нашого Героїчного Гарнізону Маріуполя. Криворуке розмінування відправило трьох російських саперів одразу в трупу Кобзона. Маріуполь продовжує відплату та мститься навіть в такий спосіб", - наголосив Петро Андрющенко.
За його словами, містяни чули звуки літака перед вибухом.
"Багато хто чув літак перед вибухом, але це скоріш вже форма ПТСРу (посттравматичний стресовий розлад, - ред.) маріупольців", - зауважив він.
- 8 липня повідомили, що в Маріуполі неможливо буде розпочати опалювальний сезон, майже всі котельні зруйновані окупантами.
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