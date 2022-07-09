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Головна війна з Росією Під час розмінування Маріуполя загинуло троє російських саперів

Під час розмінування Маріуполя загинуло троє російських саперів

9 липня, 2022 субота
13:47
війна з Росією Маріуполь

Уранці 9 липня в Маріуполі загинули троє російських саперів під час розмінування міста

Про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко в телеграмі.

Близько 5:56 9 липня в районі ММК імені Ілліча пролунав вибух. Будинки здригнулися в мікрорайонах №17, №23, Сартані.

"Окупанти замовчують і зрозуміло чому. Ще один палкий привіт  переказав окупантам від нашого Героїчного Гарнізону Маріуполя.  Криворуке розмінування відправило трьох російських саперів одразу в трупу Кобзона. Маріуполь продовжує відплату та мститься навіть в такий спосіб", - наголосив Петро Андрющенко.

За його словами, містяни чули звуки літака перед вибухом.

"Багато хто чув літак перед вибухом, але це скоріш вже форма ПТСРу (посттравматичний стресовий розлад, - ред.) маріупольців", - зауважив він.

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Петро Андрющенко
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