Під час удару по 128-й бригаді на Запоріжжі загинув капітан артвзводу Дмитро Мілютін

Про це пише "Європейська Солідарність".

"Важкі втрати 128 бригади…Серед загиблих був і капітан Дмитро Мілютін, член "Європейської Солідарності" Закарпаття. Ветеран АТО/ООС, талановитий і професійний артилерист, активний громадський діяч, який став на захист України ще в 2014 році", - написав про загиблого колишній президент України Петро Порошенко.

Воєнний кореспондент Андрій Цаплієнко назвав Дмитра Мілютіна одним з найкращих вітчизняних артилеристів: "У Запорізькій області загинув від ракетного удару один з найкращих і найвмотивованіших артилеристів країни Дмитро "Таксист" Мілютін".

У 2015 році Дмитро Мілютін був нагороджений орденом "За мужність" III ступеня. Захисник у 2014 році пішов добровольцем в АТО, а в 2015 брав учать у боях за Дебальцеве.