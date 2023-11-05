Під час удару по 128-й бригаді на Запоріжжі загинув капітан артвзводу Дмитро Мілютін
У Запорізькій області 3 листопада внаслідок ворожого удару по 128-й бригаді ОГШБр загинув командир артилерійського взводу Дмитро Мілютін із позивним "Таксист"
Про це пише "Європейська Солідарність".
"Важкі втрати 128 бригади…Серед загиблих був і капітан Дмитро Мілютін, член "Європейської Солідарності" Закарпаття. Ветеран АТО/ООС, талановитий і професійний артилерист, активний громадський діяч, який став на захист України ще в 2014 році", - написав про загиблого колишній президент України Петро Порошенко.
Воєнний кореспондент Андрій Цаплієнко назвав Дмитра Мілютіна одним з найкращих вітчизняних артилеристів: "У Запорізькій області загинув від ракетного удару один з найкращих і найвмотивованіших артилеристів країни Дмитро "Таксист" Мілютін".
У 2015 році Дмитро Мілютін був нагороджений орденом "За мужність" III ступеня. Захисник у 2014 році пішов добровольцем в АТО, а в 2015 брав учать у боях за Дебальцеве.
- 3 листопада російські терористи завдали ракетного удару по особовому складу 128-ї окремої гірсько-штурмової Закарпатської бригади.
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