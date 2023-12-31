Під час удару по Харкову постраждала знімальна група ZDF
Росія атакувала готель Kharkiv Palace у Харкові. Під час обстрілу постраждала знімальна група німецького телеканалу ZDF
Про це йдеться на сайті ZDF.
"Майже два роки ми майже щодня розповідаємо про російську агресивну війну в Україні: що означає для людей жити зі щоденним страхом, що на них нападуть десь у повсякденному житті, вдома в ліжку чи по дорозі на роботу - і цього разу, в суботу ввечері, це зачепило і нас теж", - йдеться у повідомленні німецького телеканалу.
Під час удару в готелі перебували семеро співробітників ZDF. Авторка матеріалу Аліка Юнг зазначила, що перебувала на п’ятому поверсі. Відкривши двері номера вона помітила, що у вестибюлі була темрява та чорний дим.
"Я не знала, чи живі ще мої колеги, і що залишилося від будівлі. Що я точно знала, так це те, що тут щось розбито, і я маю якось вибратися звідси та знайти свою команду", - згадує момент влучання російської ракети авторка матеріалу.
Свого німецького колегу-продюсера та українського редактора поряд з перекладачкою, яка постраждала в холі готелю, Аліка Юнг зустріла у підземному паркінгу, який слугує бункером для готелю.
У виданні зазначають, що всі співробітники дивом уціліли. Пошкодження отримала перекладачка - у неї зламане ребро - та охоронець.
Це ще одна атака Росії на вільну пресу. Ми сподіваємося, що поранені колеги швидко одужають. ZDF продовжить висвітлювати війну проти цивільного населення України, – заявила головний редактор ZDF Беттіна Шаустен.
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Уранці 28 грудня російська окупаційна армія обстріляла Вовчанськ Чугуївського району та село Глушківка Куп'янського району Харківської області. Загинула жінка.
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