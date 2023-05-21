Про це пише SOTA.

Напередодні дочка відомого російського політв'язня Олексія Навального, Дар'я Навальна, була запрошена на церемонію вручення дипломів адміністрацією Джорджтаунського університету у Вашингтоні.

Це викликало обурення серед студентів і випускників, які створили петицію з вимогою не допускати росіянку на офіційні заходи.

Фото: Sota

Сама Дарія Навальна навчається у Стенфордському університеті штату Каліфорнія. У результаті деякі студенти повернулися спиною до трибуни, коли донька політика виступала з промовою.

Сама промова Навальної складалася із загальних тез про батька: "лідер, який бореться з авторитарним режимом Путіна і підсилює голоси вмираючих людей" та про себе і студентів, з якими вона спілкувалася: "піонери майбутнього".