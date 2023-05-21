Під час виступу доньки Навального у Джорджтаунському університеті українські та грузинські студенти розвернулися до неї спинами
Під час виступу доньки російського політв'язня Олексія Навального, Дар'ї Навальної, студенти Джорджтаунського університету повернулися до неї спиною, тримаючи українські та грузинські прапори
Про це пише SOTA.
Напередодні дочка відомого російського політв'язня Олексія Навального, Дар'я Навальна, була запрошена на церемонію вручення дипломів адміністрацією Джорджтаунського університету у Вашингтоні.
Це викликало обурення серед студентів і випускників, які створили петицію з вимогою не допускати росіянку на офіційні заходи.
Фото: Sota
Сама Дарія Навальна навчається у Стенфордському університеті штату Каліфорнія. У результаті деякі студенти повернулися спиною до трибуни, коли донька політика виступала з промовою.
Сама промова Навальної складалася із загальних тез про батька: "лідер, який бореться з авторитарним режимом Путіна і підсилює голоси вмираючих людей" та про себе і студентів, з якими вона спілкувалася: "піонери майбутнього".
- Нагадаємо, що у 2014 році російський опозиціонер Олексій Навальний наголосив, що Крим "залишиться частиною Росії, і ніколи в осяжному майбутньому більше не стане частиною України".
- У 2021 році стало відомо, що на офіційному сайті команди Навального окупований Росією український півострів Крим внесено на карту як частину Російської Федерації.
- А вже у лютому цього року Навальний закликав повернути Україні всі окуповані території, а також виплатити репарації.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
37.12
Купівля 37.12Продаж 37.65
-
EUR
Купівля 40.1Продаж 40.98
- Актуальне
- Важливе