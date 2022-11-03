Про це Кулеба написав у твіттері.

"Іран має припинити постачати Росії зброю, яка використовується для вбивства українців, або зіткнеться з ще більш жорстким глобальним тиском і наслідками", – зауважив він.

Міністр додав, що, незважаючи на знеструмлення, яке порушило зв’язок, він зумів звернутися до міністрів закордонних справ G7.

"Ключові сигнали: енергетичні трансформатори, протиповітряна та протиракетна оборона, танки стандарту НАТО, нова зброя для підтримки наступу України, санкції, відповідальність за злочин агресії проти України", – написав Кулеба.

Очільники МЗС групи G7 цими днями проводять зустріч у німецькому Мюнстері. Українська тема є однією з провідних. Також серед питань, запланованих до обговорення міністрів країн G7, – роль Китаю у світі та протести в Ірані.

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