Про це повідомляє Reuters.

Очікується, що російське вторгнення в Україну буде домінувати на дводенній зустрічі держсекретаря США Ентоні Блінкена з колегами з G7 у західному німецькому місті Мюнстері, хоча міністри також обговорять роль Китаю в світі та протести в Ірані.

"Для нас ця міністерська зустріч G7 проходить у важливий час", - сказав високопосадовець Держдепартаменту, зазначивши, що група "була життєво важливим координаційним механізмом" для політичних підходів до найбільш нагальних питань.

Комісар ЄС з енергетики Кадрі Сімсон заявила 1 листопада під час візиту до Києва, що Європейський Союз разом із партнерами вивчає шляхи збільшення допомоги енергетичному сектору України.

За її словами, Україна потребує спеціального обладнання та інструментів для усунення пошкоджень її енергетичної інфраструктури. Необхідно закликати іноземні компанії приділити першочергову увагу передачу енергетичного обладнання в Україну.

2 листопада директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко повідомив, що обладнання української енергосистеми пошкоджено на 35-45% через постійні російські атаки, проте "блекаут" країні не загрожує.

Зеленський стверджує, що умови роботи українських енергетиків небачені для Європи.

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