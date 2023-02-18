Про це він розповів в етері Еспресо.

Сергій Бульба дав коментар щодо ймовірних причин приїзду Лукашенка до Москви 17 лютого на зустріч з Путіним.

"Слова Лукашенка, що він не буде залучати свою армію у війну, не настільки однозначні. До того ж потім він, погрожуючи, говорить Україні, що коли його людей не будуть вбивати, той білоруська армія не буде брати участь у цій війні", - зазначив білоруський громадський діяч.

Сергій Бульба додав, що Лукашенко якби переживає за своїх кріпаків, називаючи їх "своїми", хоча він все одно нелегітимний.

"Однак сенс у тому, що Лукашенко збирався у Москву, щоб просити аж $5 млрд. Зазвичай він просить $1,5-2 млрд, а тут збирався просити $5 млрд. Ми всі були трохи насторожені, що ж Лукашенко продасть такого, щоб просити $5 млрд. І це для нас залишилося, на жаль, секретом, на даний час у нас поки немає цієї інформації. Ми не знаємо, що він продав", - сказав Бульба.