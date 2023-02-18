Під час візиту у Москву Лукашенко збирався в обмін на щось просити $5 млрд, - керівник "Білого легіону" Бульба
Сергій Бульба, білоруський громадський діяч та керівник "Білого легіону ", зауважив, що Лукашенко зазвичай просить $1,5-2 млрд, а за що він просив $5 млрд викликає настороженість
Про це він розповів в етері Еспресо.
Сергій Бульба дав коментар щодо ймовірних причин приїзду Лукашенка до Москви 17 лютого на зустріч з Путіним.
"Слова Лукашенка, що він не буде залучати свою армію у війну, не настільки однозначні. До того ж потім він, погрожуючи, говорить Україні, що коли його людей не будуть вбивати, той білоруська армія не буде брати участь у цій війні", - зазначив білоруський громадський діяч.
Сергій Бульба додав, що Лукашенко якби переживає за своїх кріпаків, називаючи їх "своїми", хоча він все одно нелегітимний.
"Однак сенс у тому, що Лукашенко збирався у Москву, щоб просити аж $5 млрд. Зазвичай він просить $1,5-2 млрд, а тут збирався просити $5 млрд. Ми всі були трохи насторожені, що ж Лукашенко продасть такого, щоб просити $5 млрд. І це для нас залишилося, на жаль, секретом, на даний час у нас поки немає цієї інформації. Ми не знаємо, що він продав", - сказав Бульба.
- Путін перед річницею вторгнення РФ в Україну зустрінеться з Лукашенком
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
39.36
Купівля 39.36Продаж 40.01
-
EUR
Купівля 41.48Продаж 42.36
- Актуальне
- Важливе