Під Черніговом перекриють понтонну переправу через Десну
24 лютого поблизу Чернігова перекриють понтонну переправу через Десну через суттєве підняття рівня води
Про це повідомляє Служба автомобільних доріг у Чернігівській області.
"Це необхідно у зв'язку з суттєвим підняттям рівня води у річці Десна та необхідністю проведення технологічних робіт для забезпечення проїзду. Орієнтовний термін закриття - 1 день", - йдеться у повідомленні.
Сьогодні понтонна переправа працюватиме у реверсивному режимі. Водіїв закликають врахувати цю інформацію.
Альтернативні маршрути руху трасою Р-69 в напрямку Києва: Чернігів - Остер - Козелець - Київ; Чернігів - Вишгород - Київ.
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