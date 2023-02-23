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Під Черніговом перекриють понтонну переправу через Десну

23 лютого, 2023 четвер
13:30
Суспільство Міст Чернігівщина

24 лютого поблизу Чернігова перекриють понтонну переправу через Десну через суттєве підняття рівня води

Про це повідомляє Служба автомобільних доріг у Чернігівській області.

"Це необхідно у зв'язку з суттєвим підняттям рівня води у річці Десна та необхідністю проведення технологічних робіт для забезпечення проїзду. Орієнтовний термін закриття - 1 день", - йдеться у повідомленні.

Сьогодні понтонна переправа працюватиме у реверсивному режимі. Водіїв закликають врахувати цю інформацію.

Альтернативні маршрути руху трасою Р-69 в напрямку Києва: Чернігів - Остер - Козелець - Київ; Чернігів - Вишгород - Київ.

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