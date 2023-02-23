Розвідка зафіксувала рух колон військової техніки без знаків розпізнавання в районі кордону Чернігівщини, росіяни готують можливі провокації, - ОК "Північ"
Поблизу кордону з Чернігівщиною українська розвідка зафіксувала рух колон військової техніки без знаків розпізнавання. Росія готує до річниці повномасштабного вторгнення провокації
Про це інформує ОК Північ.
"Окупанти готують можливі провокації до річниці повномасштабного наступу, скоріш за все, метою є звинувачення українських захисників в порушенні територіальної цілісності", - пише пресслужба.
Повідомляється, що українська розвідка зафіксувала рух колон військової техніки поблизу кордону із Чернігівською областю без знаків розпізнавання, а жива сила була одягнена в форму схожу на ЗСУ.
Оперативне командування наголошує, що Сили оборони Сіверщини тримають ситуацію під контролем і ніколи не вдавалися до провокацій, на відміну від військ противника.
"Кожен воїн дотримується загальноприйнятих правил ведення війни, не посягаючи на чужі території, а виключно захищає рідну землю від нахабного та підступного ворога", - наголосили у відомстві.
- Раніше секретар РНБО Олексій Данілов також заявляв, що Росія готується 23–24 лютого завдати по Україні масованого ракетного удару.
- Начальник ГУР Міноборони Кирило Буданов заявив, що Росія планує невеликий ракетний удар по Україні до річниці повномасштабного вторгнення.
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