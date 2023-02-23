Про це інформує ОК Північ.

"Окупанти готують можливі провокації до річниці повномасштабного наступу, скоріш за все, метою є звинувачення українських захисників в порушенні територіальної цілісності", - пише пресслужба.

Повідомляється, що українська розвідка зафіксувала рух колон військової техніки поблизу кордону із Чернігівською областю без знаків розпізнавання, а жива сила була одягнена в форму схожу на ЗСУ.

Оперативне командування наголошує, що Сили оборони Сіверщини тримають ситуацію під контролем і ніколи не вдавалися до провокацій, на відміну від військ противника.

"Кожен воїн дотримується загальноприйнятих правил ведення війни, не посягаючи на чужі території, а виключно захищає рідну землю від нахабного та підступного ворога", - наголосили у відомстві.