Про це він сказав в інтерв'ю УП.

На запитання, чи Росія може зробити якусь гучну провокацію до 24 лютого, Буданов відповів: "Давайте так: нічого незвичайного не буде. Звичайні намагання… Планується невеликий ракетний удар".

Ракетні удари росіяни планують на дві дати - це 23 і 24 лютого.

"Повірте мені, ми таке пережили уже понад 20 разів", - зауважив очільник розвідки.

Буданов вважає "досить старими методами" РФ комбіновані обстріли України, коли ворог застосовую безпілотники, різні види ракет, а також так звані повітряні кулі.

На запитання, що відбувається в Кремлі напередодні 24 лютого і чи кричить Путін на всіх, що йому треба швидко результат, начальник ГУР МО відповів: "Знаєте, він кричав раніше. Зараз це вже така констатація: "Мені потрібно хоч щось, ну хоч вийдіть на адмінкордони Донецької і Луганської областей".