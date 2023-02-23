На 23–24 лютого РФ планує ракетні удари, нічого незвичайного не буде, - Буданов
Начальник ГУР Міноборони Кирило Буданов заявив, що Росія планує невеликий ракетний удар по Україні до річниці повномасштабного вторгнення
Про це він сказав в інтерв'ю УП.
На запитання, чи Росія може зробити якусь гучну провокацію до 24 лютого, Буданов відповів: "Давайте так: нічого незвичайного не буде. Звичайні намагання… Планується невеликий ракетний удар".
Ракетні удари росіяни планують на дві дати - це 23 і 24 лютого.
"Повірте мені, ми таке пережили уже понад 20 разів", - зауважив очільник розвідки.
Буданов вважає "досить старими методами" РФ комбіновані обстріли України, коли ворог застосовую безпілотники, різні види ракет, а також так звані повітряні кулі.
На запитання, що відбувається в Кремлі напередодні 24 лютого і чи кричить Путін на всіх, що йому треба швидко результат, начальник ГУР МО відповів: "Знаєте, він кричав раніше. Зараз це вже така констатація: "Мені потрібно хоч щось, ну хоч вийдіть на адмінкордони Донецької і Луганської областей".
- Раніше секретар РНБО Олексій Данілов також заявляв, що Росія готується 23–24 лютого завдати по Україні масованого ракетного удару.
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