Під Євпаторією тліє гігантське сміттєзвалище. У місті страждають від смороду
17 липня 2021 року в мережі з'явилося відео з місця горіння сміттєвого полігону в Євпаторії, запах якого відчувається в різних районах міста
Йдеться про підприємство "Екоград", що між селами Суворовське і Переможне, передає Еспресо.TV.
Загорівся полігон ввечері 15 червня. Так звана "влада" міста повідомила про навмисний підпал і про те, що гасіння може зайняти тиждень, інформує АРК.
У соціальних мережах євпаторійці бурхливо коментують даний інцидент:
"МНС, взагалі, практично добу не діяло",
"Заходів слід було вживати щойно тільки сталася пожежа, а не чекати добу, коли площа пожежі збільшиться до 1800 кв.м. Якби б все так і сталося, не довелося б приймати цих дій зараз. Люди другу ніч дихають чадним газом, зі смородом горілих кісток",
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"Прокинулися від моторошного смороду в квартирі, жах другу ніч поспіль",
"У цьому випадку або вигідно палити і не розбиратися зі сміттям, або є зацікавленість в пожежі, оскільки нічого не робиться".
"В Євпаторії реконструкції сміттєвого полігону останнім часом проведено не було. Даний полігон мав бути реконструйований і збільшений ще у 2015 році. Існуючий полігон давно вичерпав свої проектні потужності і працює фактично без документів", - пояснює АРК (Асоціація реінтеграції Криму).
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