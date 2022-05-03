Під Харковом загинув призер Ігор Нескорених, кіборг Андрій Котовенко

Про це повідомляє Warrior Games: Team Ukraine у facebook.

"2 травня загинув Андрій Котовенко. Україна знов несе непоправні втрати, наша команда Warrior Games знову оплакує побратима. Андрій Котовенко жив Україною. Він жив її свободою і честю. Андрію, в твою честь і пам’ять буде піднятий стяг України на багатьох міжнародних змаганнях. Тебе пам’ятатимуть, як захисника України, котрий віддав своє життя за наше майбутнє! Помстимося! Світла пам’ять!" - йдеться у повідомленні/

У коментарях до одного із постів його син, Іван Котовенко, уточнив, що батько загинув близько четвертої години ранку 2 травня.

Згідно з даними видання "Фокус", Герой загинув у боях під Харковом.

Довідка: Андрій Котовенко народився на Рівненщині. Відомий тим, що внаслідок поранень, отриманих у боях у районі донецького аеропорту, переніс 22 операції та відмовився від ампутації. Після реабілітації Котовенко зайнявся спортом та невдовзі представив Україну на Іграх Нескорених. У жовтні 2021 року спортсмен виграв бронзову медаль у жимі лежачи, а за рік до того виграв срібну медаль на чемпіонаті Європи у Словаччині. У Андрія Котовенка був позивний "Кіт". У боях на Донеччині він був командиром окремого мінометного підрозділу.

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