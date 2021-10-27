Під Києвом прогримів вибух на заводі азбестоалюмінієвої переробки

Про це повідомляє у Facebook Броварська міська рада.



Повідомлення про вибух налійшло о 00:42. Внаслідок вибуху установки по переробці алюмінію в одному з приміщень заводу сталось руйнування стіни з подальшим горінням окремими осередками на площі 50 м. кв. алюмінієвої пудри масою 200 кг.



Загоряння було локалізовано о 02:16, ліквідовано - о 02:31.



На місці події було додатково залучено фахівців ДСНС зі спеціальних робіт з радіаційного, хімічного та біологічного захисту.



"За результатами проведених інструментально-лабораторних досліджень жодної загрози населенню та навколишньому середовищу через пожежу не виявлено", - зазначили у міськраді.





