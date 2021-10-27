Під Києвом прогримів вибух на заводі азбестоалюмінієвої переробки
У ніч на 27 жовтня у Броварах Київської області прогримів вибух території підприємтсва з азбестоалюмінієвої переробки ТОВ "ВТОРТЕХ" по вул. Луценка, 26
Про це повідомляє у Facebook Броварська міська рада.
Повідомлення про вибух налійшло о 00:42. Внаслідок вибуху установки по переробці алюмінію в одному з приміщень заводу сталось руйнування стіни з подальшим горінням окремими осередками на площі 50 м. кв. алюмінієвої пудри масою 200 кг.
Загоряння було локалізовано о 02:16, ліквідовано - о 02:31.
На місці події було додатково залучено фахівців ДСНС зі спеціальних робіт з радіаційного, хімічного та біологічного захисту.
"За результатами проведених інструментально-лабораторних досліджень жодної загрози населенню та навколишньому середовищу через пожежу не виявлено", - зазначили у міськраді.
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