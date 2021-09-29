Під Києвом зіткнулися вантажівка і легковик: двоє людей загинули, трьох госпіталізовано
У середу, 29 вересня, у смт Козин Київської області сталася смертельна ДТП за участі вантажівки Mercedes-Benz та легковика Toyota
Про це повідомляє у Facebook Патрульна поліція Київської області.
Аварія трапилася близько 7:00 на вул. Старокиївській біля дамби.
Унаслідок зіткнення загинули двоє людей, ще трьох госпіталізували. Рух трасою ускладнено в обох напрямках.
Правоохоронці встановлюють усі обставини події.
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