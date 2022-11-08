Про це він пише у телеграмі.

За його словами, Нікольське знаходиться в 15 км від окупованого Маріуполя. Андрющенко повідомив, що вибухи спричинила ППО окупантів з лісосмуги у районі лікарні.

"Не відомо, що там окупантам мариться в небі, але це допомагає знаходити точки розміщення ППО. Дякую всім українцям в окупації за уважність та співпрацю", - пише він.

Британська розвідка повідомила, що після пошкодження Кримського мосту росіяни перетворили на ключовий логістичний вузол сполучення з окупованим півостровом Маріуполь.

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