Під Маріуполем лунають вибухи
Радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко повідомив, що недалеко від міста, в селі Нікольське, пролунало три потужні вибухи. За його інформацією, працює ворожа ППО
Про це він пише у телеграмі.
За його словами, Нікольське знаходиться в 15 км від окупованого Маріуполя. Андрющенко повідомив, що вибухи спричинила ППО окупантів з лісосмуги у районі лікарні.
"Не відомо, що там окупантам мариться в небі, але це допомагає знаходити точки розміщення ППО. Дякую всім українцям в окупації за уважність та співпрацю", - пише він.
- Британська розвідка повідомила, що після пошкодження Кримського мосту росіяни перетворили на ключовий логістичний вузол сполучення з окупованим півостровом Маріуполь.
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