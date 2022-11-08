Про це повідомляє міноборони Британії у twitter.

Британська розвідка звертає увагу, що Росія почала будівництво оборонних споруд навколо окупованого Маріуполя. Для цього два заводи виготовляють бетонні пірамідальні протитанкові споруди, відомі як "зуби дракона".

Їх, ймовірно, встановлюють між Маріуполем і селами Нікольське та Старий Крим. Наразі саме через Маріуполь пролягає шлях постачання російської армії з Криму, тому місто є ключовим у логістиці окупантів. Крім цього, аналогічні оборонні споруди відправили для укріплення на окуповані території Херсонської та Запорізької областей.

"Росія зміцнює свої лінії оборони на окупованих територіях. 19 жовтня власник групи Вагнера Євген Пригожин заявив про будівництво укріпленої лінії оборони Вагнера в окупованій Росією Луганській області. Ця діяльність свідчить про те, що Росія докладає значних зусиль для підготовки глибокої оборони за нинішньою лінією фронту, щоб, ймовірно, запобігти будь-якому швидкому просуванню України в разі прориву", - дійшли висновку в британській розвідці.

2 листопада радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко повідомив, що росіяни активно використовують місто, як логістичний шлях до Криму.

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