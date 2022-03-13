Під Мелітополем розбито колону окупанта з 200 одиниць техніки, - Кім
Українські артилеристи розбили колону окупанта, яка складалась з 200 одиниць техніки, яка знаходилась під Мелітополем
Про це повідомив голова Миколаївської ОДА Віталій Кім.
"200 одиниць техніки в Мелітополі, розфігаченої та взятої в оточення – це найкращий подарунок!!!! Слава ЗСУ", - написав Кім.
"Є гарна новина для гарного сну: 2,5 години тому під Василівкою (Запорізька область) вся техніка росіян, яку вони накопичували під Мелітополем (близько 200 машин) була вщент розбита нашою артилерією! І штаб із керівниками орків під Мелітополем, над яким мучилися два дні, теж рознесли", - написав радник міністра МВС Антон Геращенко.
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