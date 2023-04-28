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Під Мелітополем від отруєння невідомою речовиною померли 20 окупантів, - Генштаб

28 квітня, 2023 п'ятниця
07:05
Війна з Росією російські окупанти

У Мелітопольському районі Запорізької області померли 20 російських окупантів, які до цього вживали невідому речовину

Про це у ранковому зведенні 28 квітня звітує Генштаб ЗСУ.

Загарбники продовжують зазнавати втрат, зокрема, і небойових. 

Так, в одному із підрозділів противника, що перебуває у Мелітопольському районі Запорізької області, внаслідок отруєння через вживання невідомої речовини, 24 квітня померли 20 окупантів.

Ворог атакував понад 65 разів на 3 напрямках, ЗСУ усе відбили

Противник продовжує зосереджувати основні зусилля на веденні наступальних дій на Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. 

Протягом 27 квітня здійснив понад 65 атак на зазначених ділянках фронту, проте усі вони були відбиті підрозділами сил оборони України.

В епіцентрі бойових дій залишаються Бахмут та Мар’їнка, українські воїни тримають оборону.

Росія завдала 8 ракетних та 31 авіаційного удару по Україні протягом доби

Російський агресор не полишає намірів щодо окупації нашої території, продовжує вести загарбницьку війну. Противник і надалі застосовує тактику терору. Ігноруючи закони та звичаї ведення війни, завдає ударів по цивільних об’єктах.

Сьогодні, 28 квітня, російські терористи завдали чергового масованого ракетного удару по Україні. Інформація щодо наслідків наразі уточнюється.

Минулої доби ворог завдав 8 ракетних та 31 авіаційного удару, здійснив 56 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Постраждали мирні люди, зруйновано та пошкоджено приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.

Ймовірність подальших ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишається високою.

Ситуація по напрямках

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка суттєвих змін не зазнала. Ознак формування наступальних угруповань не виявлено.

На Сіверському та Слобожанському напрямках протягом минулої доби ворог завдав авіаційних ударів по населених пунктах Середина-Буда та Чернацьке; здійснив мінометні та артилерійські обстріли населених пунктів Грем’яч Чернігівської області; Нововасилівка, Українське, Баранівка, Бачівськ, Кучерівка, Волфине, Олексіївка та Миропілля Сумської області, а також Басове, Бугаївка, Козача Лопань, Стрілеча, Глибоке, Гатище, Вовчанськ, Вільхуватка, Бологівка, Дворічанське та Колодязне на Харківщині.

На Куп’янському напрямку противник наступальних дій не проводив, активно застосовував БПЛА для коригування вогню артилерії.

Артилерійських та мінометних обстрілів росіян зазнали Кам’янка, Красне Перше, Фиголівка, Новомлинськ, Дворічна, Западне, Лиман Перший, Дорошівка, Берестове Харківської області та Новоселівське Луганської області.

На Лиманському напрямку армія РФ вела безуспішні наступальні дії в районі населеного пункту Діброва та Серебрянського лісництва.

Артилерійських обстрілів зазнали Макіївка, Невське, Діброва, Білогорівка Луганської області та Терни, Верхньокам’янське, Спірне Донецької області.

На Бахмутському напрямку ворог продовжує наступальні дії. Тривають бої у місті Бахмут. 

Протягом минулої доби противник вів безуспішні наступальні дії у напрямку Богданівки. 

Від ворожих обстрілів постраждали Васюківка, Оріхово-Василівка, Григорівка, Хромове, Бахмут, Часів Яр, Іванівське, Предтечине, Костянтинівка, Північне, Південне, Неліпівка та Нью-Йорк Донецької області.

На Авдіївському напрямку російське військо вело наступальні дії в районах населених пунктів Авдіївка, Сєверне та Первомайське Донецької області, успіху не мав. 

Здійснило обстріли населених пунктів Новокалинове, Степове, Бердичі, Ласточкине, Авдіївка, Сєверне, Водяне, Первомайське Донецької області.

На Мар’їнському напрямку протягом минулої доби українські захисники відбили атаки противника в районах населених пунктів Красногорівка та Мар’їнка. 

Ворожих обстрілів зазнали Красногорівка, Георгіївка, Мар’їнка, Парасковіївка та Новомихайлівка Донецької області.

На Шахтарському напрямку минулої доби ворог наступальних дій не проводив. Завдав авіаційних ударів по Вугледару та Великій Новосілці, здійснив обстріли населених пунктів Богоявленка, Новоукраїнка, Золота Нива, Пречистівка та Вугледар Донецької області.

На Запорізькому та Херсонському напрямках терористи обороняються. 

Поміж тим, здійснили обстріли населених пунктів, що поряд з лінією бойового зіткнення. Серед них – Вільне Поле, Новопіль Донецької області; Ольгівське, Гуляйполе, Мала Токмачка, Оріхів, Новоандріївка та Кам’янське Запорізької області; Херсон та Берислав Херсонської області. Також минулої доби, вночі, ворог завдав ракетного удару по Миколаєву.

ЗСУ уразили 2 артилерійських підрозділи, засіб ППО та склад боєприпасів 

Авіація Сил оборони за минулу добу завдала 7 ударів по районах зосередження особового складу і військової техніки окупантів, а також удару по зенітно-ракетному комплексу противника.

Українським захисникам також вдалося збити 6 ворожих БПЛА різного типу.

А підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби уразили 2 пункти управління, район зосередження живої сили противника, засіб протиповітряної оборони, склад боєприпасів та 2 артилерійських підрозділи.

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