Під обстріл у Харкові потрапили португальські журналісти

Про це повідомив голова Національної спілки журналістів України (НСЖУ) Сергій Томіленко.

"Привалило рамою віконною, але я цілий. Всі ми цілі, але думав, що вже все…", - сказав український продюсер португальської знімальної групи Андрій Коваленко, який потрапив під російську атаку.

Зазначається, що іноземні журналісти були у відряджені та планували виїхати на Донеччину. Крім цього, сьогодні планували відвідати селище Гроза, де російська ракета забрала життя щонайменше 52 місцевих жителів.

"Ракета прилетіла майже в готель", - сказав Коваленко.

"Готель є дуже популярним серед журналістів, представників різноманітних міжнародних організацій, які приїжджають у відрядження до Харкова. У НСЖУ вказують, що обстріли російськими ракетами готелів та закладів харчування, якими користуються журналісти у відрядженнях - це свідома тактика окупантів, спрямована на залякування журналістів та представників цивільного сектору", - йдеться у повідомленні.