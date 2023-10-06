Під обстріл у Харкові потрапили португальські журналісти
Вранці 6 жовтня російські терористи вдарили по центру Харкова. Під ворожий обстріл потрапила знімальна група португальського телеканалу RTP. Журналісти не постраждали, проте знищена автівка
Про це повідомив голова Національної спілки журналістів України (НСЖУ) Сергій Томіленко.
"Привалило рамою віконною, але я цілий. Всі ми цілі, але думав, що вже все…", - сказав український продюсер португальської знімальної групи Андрій Коваленко, який потрапив під російську атаку.
Зазначається, що іноземні журналісти були у відряджені та планували виїхати на Донеччину. Крім цього, сьогодні планували відвідати селище Гроза, де російська ракета забрала життя щонайменше 52 місцевих жителів.
"Ракета прилетіла майже в готель", - сказав Коваленко.
"Готель є дуже популярним серед журналістів, представників різноманітних міжнародних організацій, які приїжджають у відрядження до Харкова. У НСЖУ вказують, що обстріли російськими ракетами готелів та закладів харчування, якими користуються журналісти у відрядженнях - це свідома тактика окупантів, спрямована на залякування журналістів та представників цивільного сектору", - йдеться у повідомленні.
- Зранку 6 жовтня російські окупанти атакували Харків. Відомо про 25 поранених. Під завалами знайшли мертву дитину - їй було 10 років.
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