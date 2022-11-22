Під обстрілами росіян на Донеччині загинуло 4 людини, ще 4 поранені
Російські окупанти продовжують вбивати цивільних українців
Про це повідомляє Павло Кириленко, голова Донецької ОВА.
За 21 листопада росіяни вбили 4 цивільних на Донеччині - у Бахмуті, Георгіївці, Кураховому та Петрівці.
Ще 4 людини в області зазнали поранень.
Наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.
- Нагадаємо, за офіційною статистикою, зібраною ООН, втрати серед цивільних жителів України від початку повномасштабного російського вторгнення перевищують 16,7 тисячі людей убитими й пораненими.
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