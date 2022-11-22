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Війна з Росією: хроніка
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Головна Суспільство Під обстрілами росіян на Донеччині загинуло 4 людини, ще 4 поранені

Під обстрілами росіян на Донеччині загинуло 4 людини, ще 4 поранені

22 листопада, 2022 вiвторок
09:07
Суспільство На фото музична школа у Святогірську, яку зруйнували окупанти

Російські окупанти продовжують вбивати цивільних українців

Про це повідомляє Павло Кириленко, голова Донецької ОВА.

За 21 листопада росіяни вбили 4 цивільних на Донеччині - у Бахмуті, Георгіївці, Кураховому та Петрівці.

Ще 4 людини в області зазнали поранень.

Наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.

  • Нагадаємо, за офіційною статистикою, зібраною ООН, втрати серед цивільних жителів України від початку повномасштабного російського вторгнення перевищують 16,7 тисячі людей убитими й пораненими.

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Україна
війна з Росією
Донеччина
окупанти
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