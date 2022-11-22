В ООН повідомили, скільки цивільних українців загинули з 24 лютого

Про це йдеться у останньому звіті Управління Верховного комісара ООН з прав людини (УВКПЛ ООН), передає Укрінформ.

"З 24 лютого 2022 року, коли почався збройний напад російської федерації на Україну, до 20 листопада 2022 року Управління Верховного комісара ООН з прав людини зафіксувало 16784 випадки загибелі або поранення цивільних осіб в Україні", - зазначається в документі.

До цього переліку входять 6595 загиблих і 10189 поранених мирних жителів, у тому числі дітей – як у районах, що залишаються під окупацією російських сил, так і на підконтрольній ЗСУ території.

Зазначається, що більшість зафіксованих втрат серед цивільних осіб спричинена застосуванням вибухової зброї з великою зоною ураження, включно з обстрілами важкої артилерії та реактивних систем залпового вогню, а також ракетних та авіаударів.

При цьому в УВКПЛ зауважують, що реальна кількість втрат серед цивільних в Україні є значно вищою, оскільки "отримання інформації з деяких місць, де тривають інтенсивні бойові дії, відбувається із затримкою".

Крім того, певна інформація про втрати серед цивільного населення потребує підтвердження. Це стосується, наприклад, Маріуполя, Ізюма, Лисичанська, Попасної і Сєверодонецька. За повідомленнями, там мали місце численні випадки загибелі чи поранення цивільних осіб.

До слова, Євросоюз і Програма розвитку ООН виділять 35 млн євро на реалізацію Програми з підвищення стійкості та відновлення України

Також, як зазначили в ООН, катування українських військовополонених у РФ було "досить систематичним", на відміну від окремих випадків жорстокого поводження з російськими полоненими в Україні

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