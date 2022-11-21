ЄС і ПР ООН виділять додаткові 35 млн євро на відбудову України в умовах протистояння з РФ
Євросоюз і Програма розвитку ООН виділять 35 млн євро на реалізацію Програми з підвищення стійкості та відновлення України
Про це йдеться у повідомленні на сайті Місії ЄС в Україні.
Голова Представництва ЄС в Україні Посол Матті Маасікас, який 21 листопада відвідав Миколаїв, сказав, що цей новий внесок відповідає ключовим пріоритетам Програми ЄС з екстреної підтримки України і водночас сприятиме практичному втіленню низки реформ, які є передумовою вступу до ЄС, зокрема зміцнення верховенства права і підтримки структурних економічних реформ.
"Упродовж останніх десяти років ми тісно співпрацювали з ЄС у межах різних програм, що реалізуються в Україні. Стратегічна підтримка з боку ЄС була і є дуже важливою, щоби допомогти українським органам влади всіх рівнів стабільно функціонувати і координувати всі гуманітарні зусилля і реагування на гуманітарну кризу", – заявив, своєю чергою, виконувач обов’язків Постійного представника ПР ООН в Україні Яко Сільє.
Новий внесок підтримає ініціативи, спрямовані на зміцнення стійкості та раннього відновлення громад у вибраних цільових регіонах України, шляхом розширення доступу до якісних державних послуг, наприклад, у закладах охорони здоров’я, покращення безпеки громад і суспільної безпеки та зміцнення соціальних зв’язків на місцевому рівні. У проєкті максимально, наскільки це можливо, застосовуватимуться цифрові технології та рішення для подолання визначених викликів у сфері розвитку. Зокрема, допоможуть громадам, які прийняли вимушено переміщених українців. Загалом по країні налічують понад 6 млн людей, які переїхали через війну, підкреслили на сайті Місії ЄС в Україні.
- У жовтні президент Володимир Зеленський у зверненні до Європейської ради казав, що Україні для відбудови необхідно €3,5 млрд цьогоріч і близько €14 млрд у 2023 році.
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