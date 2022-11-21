Посол ЄС в Україні Маасікас відвідав Миколаїв
У понеділок, 21 листопада, посол ЄС в Україні Матті Маасікас відвідав Миколаїв
Про це він написав у Twitter.
Дипломат опублікував фото, на якому він тримає прапор ЄС разом із головою Миколаївської обласної військової адміністрації Віталієм Кімом і мером міста Олександром Сєнкевичем.
"У Миколаєві, з губернатором Віталієм Кімом, мером міста Олександром Сєнкевичем і прапором ЄС, який був зірваний, коли будівля обласної адміністрації була зруйнована російською ракетою", — зазначив посол.
- Уряд розпочав добровільну евакуацію жителів деокупованих частин Херсонської та Миколаївської областей.
Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
39.7
Купівля 39.7Продаж 40.42
-
EUR
Купівля 39.91Продаж 40.95
- Актуальне
- Важливе