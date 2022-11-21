Посол ЄС в Україні Маасікас відвідав Миколаїв

Про це він написав у Twitter.

Дипломат опублікував фото, на якому він тримає прапор ЄС разом із головою Миколаївської обласної військової адміністрації Віталієм Кімом і мером міста Олександром Сєнкевичем.

"У Миколаєві, з губернатором Віталієм Кімом, мером міста Олександром Сєнкевичем і прапором ЄС, який був зірваний, коли будівля обласної адміністрації була зруйнована російською ракетою", — зазначив посол.

Уряд розпочав добровільну евакуацію жителів деокупованих частин Херсонської та Миколаївської областей.

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