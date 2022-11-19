Уряд розпочав евакуацію жителів Херсонської та Миколаївської областей
Розпочинається добровільна евакуація жителів деокупованих територій Херсонської та Миколаївської областей
Про це повідомляє Укрінформ.
Держава бере на себе всі витрати стосовно евакуації населення.
"Тобто йдеться про те, що кожен за бажанням може виїхати в більш безпечні регіони, а держава забезпечить їх доставку, проживання, медичне забезпечення і таке інше. Наше завдання – дійти до кожного, запропонувати їм виїхати через Миколаїв або Кривий Ріг у західні області. У нас є на це кошти, є розуміння і найголовніше – досвід... Бо ми вже це робили на Харківщині, Донеччині тощо", - заявила міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук.
- 18 листопада російський агресор з РСЗВ і танків вдарив по житлових кварталах Херсона.
- 19 листопада росіяни на Херсонщині обстріляли людей у черзі за хлібом, поранено 5 осіб.
- Також до звільненого Херсону прибув перший пасажирський потяг від початку повномасштабного вторгнення.
- Сергій Хлань, депутат Херсонської облради, зазначив, що обленерго планує за 7-10 днів поновити першу лінію постачання електроенергії, яка йде з Миколаївської області, щоб частково забезпечити місто електрикою.
Стежте за подіями в Україні та світу разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
39.82
Купівля 39.82Продаж 40.5
-
EUR
Купівля 40.1Продаж 41.21
- Актуальне
- Важливе