Уряд розпочав евакуацію жителів Херсонської та Миколаївської областей

Про це повідомляє Укрінформ.

Держава бере на себе всі витрати стосовно евакуації населення.

"Тобто йдеться про те, що кожен за бажанням може виїхати в більш безпечні регіони, а держава забезпечить їх доставку, проживання, медичне забезпечення і таке інше. Наше завдання – дійти до кожного, запропонувати їм виїхати через Миколаїв або Кривий Ріг у західні області. У нас є на це кошти, є розуміння і найголовніше – досвід... Бо ми вже це робили на Харківщині, Донеччині тощо", - заявила міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук.