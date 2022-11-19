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До звільненого Херсону прибув перший від початку повномасштабного вторгнення пасажирський потяг

19 листопада, 2022 субота
13:14
Суспільство Потяг до перемоги

До деокупованого Херсону прибув перший від початку повномасштабної війни пасажирський потяг, який відправився з Києва вчора, 18 листопада

Про це повідомляє Суспільне.

У вагонах до Херсона прибуло 200 пасажирів. Усі вони придбали квитки "До перемоги".

Потяг прибув на вокзал, який напередодні під'єднали до електро- та водопостачання, на годину пізніше - о 10:00. Зустрічати його прийшло близько сотні людей, серед яких переважно були херсонці або є переселенці з Херсонської чи Миколаївської областей. Частина з тих, хто чекав на потяг, прийшли з дітьми.

Після прибуття потяга заспівали гімн, нагородили залізничників. Також на платформі влаштували концерт репер Ярмак та Коля Сєрга.

Залізничне сполучення до Херсона відновили за тиждень після деокупації. Нині потяг відправлятиметься до Херсона по парних числах, а з Херсона - по непарних.

  • 13 листопада Укрзалізниця запустила благодійний проєкт "Квиток до перемоги", мета якого - продати квитки на три перших рейси з Києва до п'ятьох міст - уже деокупованого Херсона, а також Маріуполя, Донецька, Луганська та Сімферополя.
  • Учора, 18 листопада, Укрзалізниця відновила рейси до Херсона.

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