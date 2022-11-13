"Квиток до перемоги": Укрзалізниця почала продаж квитків на перші потяги до Херсона, Сімферополя, Маріуполя, Луганська і Донецька

Про це повідомила Укрзалізниця

На честь звільнення Херсона та з мрією про Сімферополь Укрзалізниця запустила продаж квитків на перші потяги до деокупованих українських міст. Мова про благодійний проєкт "Квиток до перемоги", який вона розпочала разом із платформою UNITED24. Уже сьогодні кожен охочий може оформити квитки на три перших рейси з Києва до п'ятьох міст: деокупованого Херсона, а також Маріуполя, Донецька, Луганська та Сімферополя.

Як наголошують в Укрзалізниці, квиток можна придбати, зберігати як символ віри в ЗСУ і звільнення України від окупантів, а скористатися ним — одразу після деокупації. Щойно рух буде поновлено, залізничники надішлють повідомлення з датою та місцем.

"Дуже радісно запускати цей проєкт, знаючи, що квитками Київ — Херсон можна буде скористатися вже найближчим часом! – кажуть в компанії. -Рейси буде здійснювати легендарний "Потяг до перемоги", розписані вагони якого присвячені подвигам людей на тимчасово окупованих територіях".

Усі квитки до деокупованих міст будуть благодійними. Кошти від продажу квитків через платформу UNITED24 скеровуватимуться на закупівлю last-mile транспорту — автівок, які допоможуть сполучити міста й селища на деокупованих територіях із найближчими залізничними вузлами.

23 серпня Укрзалізниця запустила спеціальний потяг, який курсує Україною. 7 вагонів – 7 історій тимчасово окупованих Росією територій

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