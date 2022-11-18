Укрзалізниця відновлює рейси до Херсону
Укрзалізниця запускає потяг з Києва до деокупованого Херсона
Про це повідомив депутат Херсонської облради Сергій Хлань.
Перший рейс відправиться 18 листопада о 22:14 зі столиці. Уже завтра, 19 листопада, орієнтовно о 09:00 потяг прибуде до Херсона. Ним їхатимуть близько 200 пасажирів, які придбали "квиток до перемоги", вагони ж розписали українські митці.
З Києва поїзди відправлятимуться по праних числах, а з Херсона - по непарних.
- 13 листопада Укрзалізниця запустила благодійний проєкт "Квиток до перемоги", мета якого - продати квитки на три перших рейси з Києва до п'ятьох міст - уже деокупованого Херсона, а також Маріуполя, Донецька, Луганська та Сімферополя.
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