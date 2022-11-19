Херсон поки залишається без світла, води та опалення, - депутат облради Хлань

Про це він розповів в етері Еспресо.



"Складна ситуація, у місті немає світла з 6 листопада, як і по всій Херсонщині. Через відсутність світла немає водопостачання, водовідведення та опалення. З'являються перші намети ДСНС, у яких можна обігрітися та під'єднатися до wi-fi через Starlink, також підзарядити свої мобільні та електронні пристрої. У деяких районах повертається мобільний зв'язок", - повідомив депутат Херсонської облради.



Сергій Хлань зауважив щодо повідомлення від обленерго про те, що протягом 7-10 днів все-таки першу лінію, яка йде з Миколаївської області, вдасться поновити та частково забезпечити Херсон електрикою. Звичайно, на повну потужність цього не вистачить, але буде можливість запустити водопостачання.



"Багато є питань, у тому числі й гуманітарних, але поступово вони вирішуються. Зараз вся країна допомагає місту, Червоний Хрест та ООН також направили великі гуманітарні вантажі до Херсона. Ситуація буде вирівнюватися, головне, щоб окупанти не продовжували обстріли", - зазначив Хлань.

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