Херсон поки залишається без світла, води та опалення, - депутат облради Хлань
Сергій Хлань, депутат Херсонської облради, зазначив, що обленерго планує за 7-10 днів поновити першу лінію постачання електроенергії, яка йде з Миколаївської області, щоб частково забезпечити місто електрикою
Про це він розповів в етері Еспресо.
"Складна ситуація, у місті немає світла з 6 листопада, як і по всій Херсонщині. Через відсутність світла немає водопостачання, водовідведення та опалення. З'являються перші намети ДСНС, у яких можна обігрітися та під'єднатися до wi-fi через Starlink, також підзарядити свої мобільні та електронні пристрої. У деяких районах повертається мобільний зв'язок", - повідомив депутат Херсонської облради.
Сергій Хлань зауважив щодо повідомлення від обленерго про те, що протягом 7-10 днів все-таки першу лінію, яка йде з Миколаївської області, вдасться поновити та частково забезпечити Херсон електрикою. Звичайно, на повну потужність цього не вистачить, але буде можливість запустити водопостачання.
"Багато є питань, у тому числі й гуманітарних, але поступово вони вирішуються. Зараз вся країна допомагає місту, Червоний Хрест та ООН також направили великі гуманітарні вантажі до Херсона. Ситуація буде вирівнюватися, головне, щоб окупанти не продовжували обстріли", - зазначив Хлань.
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