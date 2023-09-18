Під Роботине РФ перекинула 10 тис. елітних десантників, але цього замало, - розвідка Британії

Про це йдеться у звіті міністерства оборони Великої Британії.

Зазначається, що За останні два тижні Росія, ймовірно, додатково посилила 58-у загальновійськову армію, що перебуває у важкому становищі, додатковими повітряно-десантними частинами ВДВ на Оріхівському напрямку в Запорізькій області.



"Загалом щонайменше п’ять полків ВДВ зі складу 7-ї та 76-ї дивізій зараз, ймовірно, зосереджені за кілька кілометрів від прифронтового села Роботине. У повному складі така сила повинна складати близько 10 тисяч елітних десантників. Однак майже всі одиниці, ймовірно, становлять замало сил", - наголошують у британській розвідці.



За даними міноборони Великобританії, поточна ситуація, ймовірно, буде сприйнята керівництвом ВДВ як вкрай незадовільна.

"Протягом усієї війни російське командування прагнуло відродити Повітряно-десантні війська як високомобільну ударну силу для наступальних операцій. І знову їх використовують як лінійну піхоту для поповнення виснажених сухопутних сил", - додають у відомстві.