Під Роботине РФ перекинула 10 тис. елітних десантників, але цього замало, - розвідка Британії
За кілька кілометрів від села Роботине Запорізької області РФ зосередила щонайменше п’ять полків ВДВ зі складу 7-ї та 76-ї дивізій. У повному складі такі сили мають складати близько 10 тисяч елітних десантників, проте майже всі підрозділи, швидше за все, перебувають у критичному стані
Про це йдеться у звіті міністерства оборони Великої Британії.
Зазначається, що За останні два тижні Росія, ймовірно, додатково посилила 58-у загальновійськову армію, що перебуває у важкому становищі, додатковими повітряно-десантними частинами ВДВ на Оріхівському напрямку в Запорізькій області.
"Загалом щонайменше п’ять полків ВДВ зі складу 7-ї та 76-ї дивізій зараз, ймовірно, зосереджені за кілька кілометрів від прифронтового села Роботине. У повному складі така сила повинна складати близько 10 тисяч елітних десантників. Однак майже всі одиниці, ймовірно, становлять замало сил", - наголошують у британській розвідці.
За даними міноборони Великобританії, поточна ситуація, ймовірно, буде сприйнята керівництвом ВДВ як вкрай незадовільна.
"Протягом усієї війни російське командування прагнуло відродити Повітряно-десантні війська як високомобільну ударну силу для наступальних операцій. І знову їх використовують як лінійну піхоту для поповнення виснажених сухопутних сил", - додають у відомстві.
- Від початку контрнаступу, який розпочався на початку червня 2023 року, українські військові звільнили вже 51 кв. км на Бахмутському напрямку та 261,7 кв. км - на південному фронті.
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