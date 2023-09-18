Сили оборони за тиждень звільнили 2 кв. км біля Бахмута та 5,2 кв. км на південному напрямку

Про це повідомила заступниця міністра оборони Ганна Маляр.



За її словами, на Бахмутському напрямку росіяни безрезультатно намагалися прорвати оборону ЗСУ в районах Оріхово-Василівки, Богданівки, Кліщіївки та Курдюмівки Донецької області.

Після звільнення ЗСУ Андріївки та Кліщіївки ворог намагається з усіх сил повернути втрачені позиції. Тож українські бійці стримують там атаки РФ та закріплюються на досягнутих рубежах.



"За тиждень на Бахмутському напрямку звільнено 2 кв. км. Загалом звільнена під Бахмутом площа складає 51 кв. км", - написала Маляр.



Вона також додала, що наступ на Бахмутському напрямку здійснюється силами, якими ми обороняємось.

"Тобто без створення наступального угруповання, без застосування додаткових ресурсів та матеріальних засобів. Це можливо лише завдяки майстерності Командувача ОСУВ Хортиця, Штабу - який працює 24/7, та мужності наших бійців", - наголосила заступниця міністра оборони.

Водночас на Авдіївському та Мар’їнському напрямках противник безуспішно намагається встановити повний контроль над населеним пунктом Мар’їнка та оточення населеного пункту Авдіївка Донецької області. Росіяни протягом тижня вели марні наступальні дії в районах Керамік, Авдіївки, Сєверного й Мар’їнки Донецької області.

На Лимано-Куп'янському напрямку окупанти перегруповують свої війська

На Куп’янському напрямку противник здійснює пошук слабких місць в нашій обороні. Силами оборони успішно відбито атаки противника в районі Новоселівське Луганської області.

На Лиманському напрямку росіяни продовжують перегрупування військ, наступальних та штурмових дій не вели.



Від початку контрнаступу ЗСУ звільнили 261,7 кв. км української землі на півдні

Лише за тиждень Силами оборони на півдні звільнено 5,2 кв. км територій на Запорізькому та Херсонському напрямках. Там ворог перебуває в обороні, натомість продовжує обстріли.

"На півдні ми продовжуємо ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку. Є успіх в районі південніше та східніше Роботине. Наші зараз там закріплюються на досягнутих рубежах", - зазначила Маляр.

Українські війська відбили атаки росіян в районі Новомихайлівка, Новодарівка та Новоданилівка Запорізької області.