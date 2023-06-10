Під тиском "Євросолідарності" нардепи проголосували за збільшення відпусток військовим, - Сюмар

Про це повідомила народна депутатка Вікторія Сюмар.

"30 днів відпустки військовим - бути! Мій респект сьогодні - Олексію Гончаренку. Він ставив на підтвердження кожну поправку в усіх законопроектах, аж поки монобільшість таки не погодилася розглянути справді важливий проект, той, що важливий для мільйонів героїв і їх родин", - написала Сюмар.

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"30 днів відпустки за найважчу працю у світі - це справедливо! Проголосували під нашим тиском. Було нелегко, але це точно те, за що варто було боротися", - переконана депутатка.

Таким чином військовим збільшили відпустки до 40 днів. "За" проголосували 270 народних обранців.

"30 днів замість 10 днів! 30 днів і ще плюс 10 днів за сімейними обставинами, не враховуючи часу на дорогу", - пояснив своєю чергою Олексій Гончаренко.