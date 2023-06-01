Про це він розповів в етері Еспресо.

"Законопроєкт про доплати військових – це результат компромісних рішень та непростої роботи робочої групи, до якої входили представники всіх політичних сил, що представлені у Верховній Раді, також активну участь брали представники Сил оборони, Міністерства оборони, також МВС, Служби безпеки та державної охорони. Мені видається, що вдалося вирішити майже всі основні питання, але ми зрозуміли, що одним законопроєктом не обійтися. Тому було ухвалено рішення, що ця робоча група продовжить далі працювати", - сказав нардеп.

Михайло Цимбалюк зауважив, що у першому читанні законопроєкт ухвалено і вирішено ряд проблем, які існують у системі сектору оборони. До вівторка, 6 червня, будуть вноситися правки та доповнення у цей законопроєкт, щоб наступного тижня можна було його вже проголосувати у другому читанні та скерувати до президента та керівництва парламенту на підпис.

"Цей закон у кінцевому варіанті має передбачати доплату військовим у 30 тис. грн, 50 тис. грн та 100 тис. грн в залежності від рівня ризику несення служби. Будуть підвищені посадові оклади та оплата інструкторам. Грошове утримання військовослужбовців ЗСУ, які зараз отримують 400-700 грн на місяць, будуть отримувати ще 6 тис. грн. Ми вважаємо, що для строковиків це суттєво. Також важливо, що ми передбачили відпустки для військовослужбовців ЗСУ, строковиків – це 30 діб без урахування дороги та ще 10 днів через сімейні обставини. Ще йде дискусія щодо військових, які лікуються у шпиталях та отримують останній оклад перед пораненням, тобто 100 тис. грн і більше. А зараз мова про те, як бути тим, хто закінчив лікування у стаціонарі та очікують ВЛК. Зараз обговорюється про надання таким військовим або мінімальної зарплати, або грошове утримання по посаді, тобто 20-22 тис. грн у залежності від вислуги років та звання", - прокоментував народний депутат України.

Цимбалюк додав, що розглядається ще ряд важливих питань, які стосуються звільнення або демобілізації.

"Також ми хочемо закріпити відпустки за військовослужбовцями, які були звільнені з полону. Вважаємо, що це має бути 30 днів, не включаючи лікування, бо як правило 80% звільнених з полону потрапляють до шпиталів та потребують довготривалого лікування. А ми говоримо, що після лікування вони отримують відпустку, яка оплачується державою. Як на мене, це важливо і до цього часу не було у законопроєктах. Ми продовжуємо отримувати пропозиції, які опрацьовуємо цілодобово, щоб якнайшвидше винести на засідання комітету", - підсумував нардеп.