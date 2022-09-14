Про це повідомили у пресслужбі СБУ.

За інформацією СБУ, жінка прибула у місто під виглядом волонтерки, а насправді виконувала завдання Росії – збирала дані про учасників партизанського руху в південному регіоні й інформацію про дислокацію підрозділів Збройних Сил України.

"Ця мешканка тимчасово окупованого Пологівського району Запорізької області була завербована спецслужбами РФ ще на початку повномасштабного вторгнення. Від свого російського "куратора" вона отримала позивний "007" та інструктаж з ведення розвідувально-підривної діяльності на території регіону", – пишуть у СБУ.

Щоб маскувати свої дії, поплічниця агресорів представлялася місцевою волонтеркою. На тимчасово окупованій території через особисті зв’язки вона збирала установчі дані на учасників партизанського руху на півдні для їх подальшого виявлення.

Наступним завданням агентки, за інформацією спецслужби, було налагоджувати контакти з українськими захисниками, щоб встановити місця дислокації та переміщення підрозділів ЗСУ. Для цього вона виїхала з тимчасово окупованої території до Запоріжжя.

Здобуті координати й дані про кількість особового складу і техніки Сил оборони агентка планувала передавати окупантам через спеціально створений анонімний телеграм-канал. Однак співробітники СБУ своєчасно викрили і нейтралізували її.

Наразі слідчі СБУ повідомили затриманій про підозру в державній зраді, вчинену в умовах воєнного стану. Суд обрав їй міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

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