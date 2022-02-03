"Піддали небезпеці цивільних": США заявили про відповідальність РФ за обстріл КПВВ "Гнутове"

Про це йдеться у заяві Посольства США в Україні у Twitter.



"Минулого тижня в Парижі Росія зобов'язалася повністю дотримуватися режиму припинення вогню. Сьогодні очолювані Росією сили застосували БПЛА для нападу на КПВВ "Гнутове", піддавши небезпеці цивільне населення. Ми закликаємо Росію виконувати свої зобов'язання. Не на словах, а на ділі", - йдеться у заяві.

Нагадаємо, 2 лютого окупанти за допомогою безпілотника скинули на КПВВ "Гнутове" гранатометний постріл ВОГ-17.