"Піддали небезпеці цивільних": США заявили про відповідальність РФ за обстріл КПВВ "Гнутове"
США заявили про відповідальність Росії за обстріл контрольного пункту в'їзду-виїзду "Гнутове" на Донеччині та закликали окупантів дотримуватися власних зобов'язань про припинення вогню
Про це йдеться у заяві Посольства США в Україні у Twitter.
"Минулого тижня в Парижі Росія зобов'язалася повністю дотримуватися режиму припинення вогню. Сьогодні очолювані Росією сили застосували БПЛА для нападу на КПВВ "Гнутове", піддавши небезпеці цивільне населення. Ми закликаємо Росію виконувати свої зобов'язання. Не на словах, а на ділі", - йдеться у заяві.
- Нагадаємо, 2 лютого окупанти за допомогою безпілотника скинули на КПВВ "Гнутове" гранатометний постріл ВОГ-17.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
28.14
Купівля 28.14Продаж 28.42
-
EUR
Купівля 31.73Продаж 32.17
- Актуальне
- Важливе