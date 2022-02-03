Обстріл КПВВ "Гнутове" і заборонені міномети: минулої доби окупанти 4 рази порушили режим тиші

Про це повідомляє пресцентр штабу ООС.



Загарбники обстріляли контрольний пункту в'їзду-виїзду "Гнутове" на Донеччині, скинувши постріл ВОГ-17 за допомогою безпілотного літального апарату.



У бік Талаківки росіяни били з ручних протитанкових і автоматичних станкових гранатометів.



Біля Пісків окупанти обстріляли українські позиції з ручних протитанкових гранатометів.



У районі Водяного, Донецької області, загарбники відкривали вогонь зі станкових протитанкових гранатометів та заборонених Мінськими угодами мінометів калібру 82 мм.



3 лютого втрат серед військовослужбовців Об'єднаних сил внаслідок ворожих дій не було.



Українські військові відповіли окупантам вогнем, не застосовуючи заборонене Мінськими домовленостями озброєння.

