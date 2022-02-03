Обстріл КПВВ "Гнутове" і заборонені міномети: минулої доби окупанти 4 рази порушили режим тиші
У середу, 3 лютого, російські окупаційні війська в зоні проведення Операції об'єднаних сил 4 рази порушили режим припинення вогню, у тому числі один раз із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння
Про це повідомляє пресцентр штабу ООС.
Загарбники обстріляли контрольний пункту в'їзду-виїзду "Гнутове" на Донеччині, скинувши постріл ВОГ-17 за допомогою безпілотного літального апарату.
У бік Талаківки росіяни били з ручних протитанкових і автоматичних станкових гранатометів.
Біля Пісків окупанти обстріляли українські позиції з ручних протитанкових гранатометів.
У районі Водяного, Донецької області, загарбники відкривали вогонь зі станкових протитанкових гранатометів та заборонених Мінськими угодами мінометів калібру 82 мм.
3 лютого втрат серед військовослужбовців Об'єднаних сил внаслідок ворожих дій не було.
Українські військові відповіли окупантам вогнем, не застосовуючи заборонене Мінськими домовленостями озброєння.
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