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Підготовка РФ до повномасштабного вторгнення займе до 7 днів, поки ми цього не бачимо, - Данілов

31 січня, 2022 понедiлок
22:43
війна з Росією Олексій Данілов

Секретар РНБО Олексій Данілов сказав, що термін підготовки Росії до можливого повномасштабного вторгнення на українську територію може зайняти від трьох до семи днів

Про це йдеться в його інтерв'ю для Associated Press.

"Підготовчий період, який помітить весь світ, може зайняти від трьох до семи днів. Ми поки що цього не бачимо. Ми чітко розуміємо, що відбувається, і спокійно готуємося до цього", - заявив Данілов.

  • Нагадаємо, 31 січня під час засідання Ради безпеки ООН постійна представниця США Лінда Томас-Грінфілд заявила, що Росія направила до Білорусі 5 000 військових, а також балістичні ракети та сили ППО.
  • Представник Росії Василь Небензя на засіданні Радбезу ООН щодо України у сказав, що РФ ніколи не називала цифру у 100 тис. військових на кордоні з Україною і закликав надати докази про ймовірні плани нападу РФ на Україну.


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Олексій Данілов
загроза
вторгнення в Україну
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