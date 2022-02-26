Підірвано міст на виїзді з Києва до Житомира
В районі села Стоянка Київської області виведено з ладу шляхом підриву автомобільний міст через ріку Ірпінь при виїзді зі столиці на місто Житомир. Це на автошляху Київ - Чоп (Житомирська траса)
Таку інформацію ранком суботи, 26 лютого 2022 року, поширив народний депутат України від фракції "Європейська солідарність" Олексій Гончаренко, передає Еспресо.TV.
"Міст біля Стоянки підірваний. Проїхати з Києва до Житомира неможливо", - каже політик.
Про це також повідомляє інформаційний ТГ-канал Новинач. На підтвердження наведено світлину з місця події.
Довідка
Стоянка знаходиться на захід від Києва.
Там же, у західному й північно-західному передмісті Києва, а саме у селах Мостище та Романівка, учора, 25 лютого, українські сапери висадили в повітря тамтешні мости через Ірпінь, якими можна дістатися до Києва.
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