Підірвано міст на виїзді з Києва до Житомира

Таку інформацію ранком суботи, 26 лютого 2022 року, поширив народний депутат України від фракції "Європейська солідарність" Олексій Гончаренко, передає Еспресо.TV.



"Міст біля Стоянки підірваний. Проїхати з Києва до Житомира неможливо", - каже політик.



Про це також повідомляє інформаційний ТГ-канал Новинач. На підтвердження наведено світлину з місця події.



Довідка



Стоянка знаходиться на захід від Києва.



Там же, у західному й північно-західному передмісті Києва, а саме у селах Мостище та Романівка, учора, 25 лютого, українські сапери висадили в повітря тамтешні мости через Ірпінь, якими можна дістатися до Києва.





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