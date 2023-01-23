Про це повідомляє BoxingNews24.

На думку Камбососа, найкращі часи Ломаченка залишилися позаду, тому Хейні здобуде перемогу над українцем.

"Хейні захистить свої титули в бою проти Ломаченка. Василь дуже мені подобається як боєць. Я просто думаю, що до нього підкралася старість, а Хейні виглядає дуже гарно. Стилістично це поганий поєдинок для Ломаченка. Для мене бій з Девіном теж був поганим, але як бійці ми йдемо на такий ризик", - розповів Камбосос.

Він припустив, що після перемоги над Ломаченком, американець звільнить титули та підніметься у категорії, завдяки чому в нього теж з'явиться можливість знову стати чемпіоном світу в легкій вазі (до 61,2 кг).

"Припускаю, що Хейні після перемоги звільнить титули і вони стануть вакантними. Лідери дивізіону полюватимуть на пояси, і я знову стану однією з великих риб", - сказав Камбосос.

Австралієць у листопаді 2021 року відібрав звання абсолютного чемпіона світу в американця Теофімо Лопеса. Однак у 2022 році двічі поспіль поступився Девіну Хейні та втратив титули.

15 січня стало відомо, що Василь Ломаченко проведе поєдинок проти Девіна Хейні 20 травня 2023 року.

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