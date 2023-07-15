Про це пише міністерство оборони Великої Британії.

Зазначається, що в Росії регулярно звільняли командирів з початку вторгнення в Україну, але усунення генерал-майора Івана Попова з посади командира 58-ї загальновійськової армії привертає увагу тим, що причиною його звільнення, ймовірно, було висловлення занепокоєння, а не негативні результати його роботи.

Британська розвідка зауважує, що відбувся витік відео з Поповим, призначеного для його військ, у якому він висловив різку критику керівництва російського міноборони. За словами Попова, міноборони Росії "вдарило по них із тилу, жорстоко обезголовило армію в найскладніший і найнапруженіший момент".

У розвідці заявили, що коментарі Попова демонструють серйозне невдоволення, яке, ймовірно, відчувають багато офіцерів до вищого військового керівництва. Ці скарги в багатьох аспектах відповідають скаргам власника ПВК Вагнера Євгена Пригожина, який висловив їх перед своїм заколотом у червні 2023 року.