Підлеглі російські офіцери висловлюють серйозне невдоволення вищим військовим керівництвом РФ, - британська розвідка
Російські офіцери виражають все більше невдоволення роботою вищого військового керівництва РФ, зокрема міністра оборони Сергія Шойгу та начальника генштабу генерала Валерія Герасимова
Про це пише міністерство оборони Великої Британії.
Зазначається, що в Росії регулярно звільняли командирів з початку вторгнення в Україну, але усунення генерал-майора Івана Попова з посади командира 58-ї загальновійськової армії привертає увагу тим, що причиною його звільнення, ймовірно, було висловлення занепокоєння, а не негативні результати його роботи.
Британська розвідка зауважує, що відбувся витік відео з Поповим, призначеного для його військ, у якому він висловив різку критику керівництва російського міноборони. За словами Попова, міноборони Росії "вдарило по них із тилу, жорстоко обезголовило армію в найскладніший і найнапруженіший момент".
У розвідці заявили, що коментарі Попова демонструють серйозне невдоволення, яке, ймовірно, відчувають багато офіцерів до вищого військового керівництва. Ці скарги в багатьох аспектах відповідають скаргам власника ПВК Вагнера Євгена Пригожина, який висловив їх перед своїм заколотом у червні 2023 року.
- 12 липня стало відомо, що в РФ відсторонили командира 58 армії Івана Попова, який воює на Запорізькому напрямку - сам він стверджує, що це через доповідь про реальні проблеми Росії на фронті.
- 14 липня Інститут вивчення війни повідомляв, що звільнення російського командира 58 армії Івана Попова через доповідь про проблеми росіян на фронті вказують на те, що оборона РФ в Україні, імовірно, крихка.
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